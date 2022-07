Ex-primeiro ministro japonês baleado em comício está em estado crítico

Abe, de 67 anos, foi transportado de ambulância para um hospital perto da estação Kintetsu Yamato-Saidaiji.

O antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi alvo de um ataque, esta sexta-feira, durante um comício na cidade de Nara.

Inicialmente, a emissora pública japonesa NHK avançou, citando fonte dos bombeiros locais, que o antigo governante não apresentava sinais de vida, mas o atual primeiro-ministro, Fumio Kishida, disse que o seu antecessor estava em estado crítico.

Shinzo Abe participava num comício eleitoral do Partido Liberal Democrático (PLD) para as eleições parlamentares de 10 de julho, quando foram ouvidos tiros, adiantaram a emissora estatal NHK e a agência noticiosa Kyodo.

Entretanto a polícia japonesa anunciou a detenção de um suspeito, um desempregado de 41 anos que é ex-membro da força naval do país.

Yamagami Tetsuya, originário de Nara, foi detido no local do atentado, enquanto segurava uma arma com a qual terá disparado dois tiros contra o antigo líder japonês.