Rússia anuncia "pausa operacional" da invasão à Ucrânia para restaurar capacidade de combate

Moscovo anunciou, na quinta-feira, uma "pausa operacional" para as tropas russas na Ucrânia restabelecerem as capacidades de combate.

"As unidades que efetuaram missões de combate durante a operação militar especial estão a tomar medidas para reabastecer as capacidades de combate. Os militares têm a oportunidade de relaxar, receber cartas e encomendas de casa", revelou o porta-voz do ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, num comunicado, citado pela agência de notícias Europa Press.

Já a duração prevista para a “pausa operacional” não divulgada, nem os locais de cobate em que tal intervalo estava previsto.

Por outro lado, o Instituto para o Estudo da Guerra, dos Estados Unidos (Institute for the Study of War - ISW), garante que as forças russas não cessaram as hostilidades e vai mais longe, ao dizer que "é improvável que o façam".

"As forças russas ainda realizaram ofensivas terrestres limitadas e ataques aéreos, de artilharia e com mísseis, em todos os eixos a 7 de Julho, e é provável que se continuem a limitar a ações ofensivas de pequena escala à medida que restabelecem as forças e as condições para uma ofensiva mais significativa", adiantou o ISW no Twitter.