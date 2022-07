Incêndio na Guarda avançou para concelho vizinho de Belmonte

O incêndio que deflagrou esta quinta-feira no concelho da Guarda continua ativo e já passou para o concelho vizinho de Belmonte, no distrito de Castelo branco, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à agência Lusa.

O incêncio começou às 14h11, na freguesia de Benespera (Guarda), e perto da 20h00, a mesma fonte disse que o fogo ainda se encontrava ativo e a "cabeça" ardia "com alguma intensidade".

"O flanco esquerdo está dominado e o direito continua ativo", disse ainda. As chamas, disse ainda, não colocam as pessoas em risco.

O fogo está a ser combatido por 338 operacionais, apoiados por 102 viaturas e três meios aéreos, segundo diz a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O trânsito na autoestrada A23 (Guarda/Torres Novas), que foi inicialmente cortado nos dois sentidos entre os nós de Benespera e de Belmonte, devido às chamas, foi posteriormente interditado entre os nós de Caria (Belmonte) e Benespera (Guarda).