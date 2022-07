Relação "especial" entre EUA e Reino Unido "continua a ser forte e duradoura", diz Biden

Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), assegurou esta quinta-feira que continuará a trabalhar numa boa relação com o governo britânico, aquele que é, nas suas palavras, o "amigo e aliado mais próximo" de Washington. As declarações surgem devido à renúncia do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

"A relação especial entre os nossos povos continua a ser forte e duradoura. Estou ansioso por continuar a aprofundar a nossa cooperação com o Governo britânico", disse o líder norte-americano, numa breve declaração sobre o assunto que está a marcar o dia.

Entre as principais prioridades dois dois países, está "apoio ao povo da Ucrânia na defesa contra a brutal guerra", iniciada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, assim como "responsabilizar a Rússia pelas suas ações".