Morreu James Caan, o eterno Sonny Corleone de O Padrinho

O ator James Caan, mais conhecido por interpretar o icónico Sonny Corleone no clássico O Padrinho, morreu na quarta-feira à noite, aos 82 anos.

A informação foi confirmada pela família na conta de twitter do ator, onde não é revelada a causa da morte.

Na mesma publicação, a família aproveita para agradecer os tributos e homenagens dos fãs e colegas e pediu que respeitassem a sua privacidade.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.<br><br>The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.<br><br>End of tweet</p>— James Caan (@James_Caan) <a href="https://twitter.com/James_Caan/status/1545090774517174272?ref_src=twsrc%5Etfw">July 7, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Apesar de uma carreira longa, da qual se destaca também Misery, uma adaptação do livro homónimo de Stephen King, Caan continuava a ser mais reconhecido pelo seu Sonny Corleone em O Padrinho, filme Francis Ford Coppola de 1972, papel pelo qual recebeu uma nomeação para os Óscares.