VCI. Máquina mobilizada para remover vidros da estrada furou pneu e está inutilizada

O equipamento mobilizado para a Via de Cintura Interna para limpar os vidros largados por um camião que se despistou, esta quinta-feira, ficou inutilizado depois de ter furado um pneu.

A Via de Cintura Interna, no sentido Arrábida/Freixo, na zona de Ramalde, continua por isso cortada ao trânsito, desde que o camião da empresa Paulo Santos e Filhos ter largado milhares de garrafas na estrada.

O incidente, e o consequente corte ao trânsito, provocou logo filas de quilómetros na via rápida que atravessa o Porto, pelo que a empresa, num primeiro esforço para resolver o problema, fez seguir para o local uma máquina para começar a remoção das garrafas, mas, assim que chegou, furou um pneu, “revelando-se infrutíferas as tentativas para o recauchutar, pelo que está inutilizada para a função", acrescentou a fonte da câmara do Porto, citada pela agência Lusa.

O camião já foi retirado mas só depois da remoção dos vidros será possível “fazer uma lavagem geral do piso", seguindo-se então, com o "recurso a uma retroescavadora do Batalhão de Sapadores do Porto, a varredura final", acrescentou a mesma fonte, que não pode adiantar uma estimativa para quando será possível reabrir o trânsito naquele sentido na VCI".