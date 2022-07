Despiste de camião provoca encerramento da VCI na zona de Ramalde

Um despiste de um camião na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, cortou a estrada ao trânsito, desde as 13h30, na zona de Ramalde, no sentido Arrábida Freixo.

De acordo com uma fonte da PSP, citada pela agência Lusa, a viatura largou vidro na estrada e, por isso, a autoridade não consegue determinar o tempo que a mesma permanecerá fechada à circulação.

Não há registo de feridos.

Segundo a página de internet da Proteção Civil, pelas 14h25, encontravam-se no local 17 operacionais apoiados por cinco viaturas.