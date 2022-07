Pelo menos 18 detidos em megaoperação da PSP

Foram detidas, pelo menos, 18 pessoas, no âmbito de uma megaoperação de combate a tráfico de droga que está a ser realizada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na zona do Grande Porto, esta quinta-feira

Citadas pelo Notícias ao Minuto, as autoridades informam que a operação decorre noutras zonas, mas com especial incidência na zona de Matosinhos, estando as diligências a decorrer desde a noite da passada quarta-feira.

Além das detenções, foi também apreendida droga, viaturas e armas.