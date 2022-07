Ler, escrever e saber nadar

Com Adam Smith, (A Riqueza das Nações), aprendemos que existe “a liberdade de aparecer, em público, sem vergonha”, mas de facto é inadmissível, e uma grande vergonha, hoje em dia, alguém não saber nadar, num país com tradição marítima, com viagens além da Taprobana, com uma costa de mar que poucas Nações podem igualar, é incompreensível, como a escola não ensina todos os jovens a ler, a escrever e a aprender a nadar, para que os portugueses fiquem ajustados às suas tradições e, culturalmente, ajustados com o seu passado e preparados para o futuro. O “Índice de Desenvolvimento Humano”, avalia-se por uma vida longa e saudável, com literacia quanto baste e com dignidade, ou seja, em termos económicos com um nível digno. Hodiernamente ser indigno, é viver abaixo da dignidade humana, o que num país civilizado do primeiro mundo é insuportável e incompreensível. Há que diminuir assimetrias e caminhar para a inclusão, sobre tudo daqueles que estão mais longe dos mínimos para fugir à miséria. Não é aceitável, no século XXI, que existam pessoas embarcadas, ou seja, que trabalham no mar, e que não sabem nadar. Um dia, na Marinha, perguntámos a bordo a um Marinheiro se sabia nadar, tal o pânico dele, quando o Mar estava picado, resposta imediata, mas porquê? A Marinha já não tem navios?... Não saber nadar, hoje, é uma forma de analfabetismo, e é, e deve ser, uma tarefa obrigatória da escola primária e secundária colmatar essa lacuna na cultura dos Portugueses. Vem isto a propósito de notícias do afogamento e morte de jovens, nesta época balnear, por não saberem nadar. No mundo, há mais ou menos 1.2 biliões de pessoas privadas de medicamentos e alimentos, vivendo com menos de 1DL. U.S, por dia, 1 bilião nos países em desenvolvimento não têm água potável e 2.4 biliões sem acesso a saneamento básico adequado. Mas para aprender a nadar não é preciso um grande investimento material, o que é preciso é que o Ministério da Educação cumpra a sua missão, e se o fizer, a natação está incluída, forçosamente, na educação básica da juventude. Tudo isto parece absurdo numa sociedade pós-moderna, ou seja, de trabalho e tempo livre, e em democracias inclusivas, embora necessitem de elites para as dirigirem. É preciso não esquecer que a democracia é o único regime que protege os direitos económicos, sociais, políticos, civis e culturais, ora o aprender a nadar faz parte desses direitos, e a notícia da morte de jovens por não saberem nadar, deve envergonhar o Ministério da Educação. Temos esperança que o novo ministro da Educação nacional pondere esta lacuna, grave, na preparação da nossa juventude e que tome a iniciativa de acabar com esta iliteracia, que tem levado à morte de muitos jovens, em praias e rios do nosso país, segundo a imprensa

