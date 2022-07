Boris Johnson condenado por vícios privados

Confesso que tenho um certo fascínio pelas imagens que nos chegam do Parlamento britânico. Os diálogos são divertidos mesmo quando falam de coisas sérias. Os membros estão todos uns em cima dos outros e não se veem computadores.

Mas o que se está a passar nos últimos dias é bem o reflexo dos tempos que vivemos. Alguém acusa o Governo de ter contribuído para piorar o nível de vida dos britânicos? Alguém acusa Boris Johnson de estar do lado errado da história na guerra da Ucrânia? Alguém acusa o Executivo de estar a perseguir minorias? Não me parece. O que está em discussão há várias semanas são as famosas festas privadas que terão ocorrido durante a pandemia e o estado de confinamento e um episódio com dois homens que estavam num clube privado e se queixam que terão sido apalpados pelo ex-vice-presidente da bancada parlamentar. Será isto o mais importante para uma nação onde tantos milhões querem viver? Se no Reino Unido as pessoas vivessem na miséria, haveria necessidade de controlar os fluxos de migração? Não, o Reino Unido é um local onde muitos querem viver precisamente por ser próspero, civilizado e democrático. E onde, pelos vistos, há quem se preocupe muito com vícios privados. Os mais puristas podem dizer que o que está em causa é a mentira de Boris Johnson, que quando exigia aos seus cidadãos estarem fechados em casa – com os célebre pubs encerrados – se divertia no seu gabinete a beber uns copos com alguns ministros. Por mim, espero que lhe tenham sabido bem, pois gostava que um governante português fizesse o mesmo, desde que conseguisse resolver os problemas do SNS. Claro que não é elegante mentir, mas penso que foi uma mentira piedosa. Os copos deles não fizeram mal a ninguém. Quanto às duas vítimas de assédio, têm toda a razão de se sentirem ofendidos e penso que apresentaram queixa. Os tribunais que decidam e o vice-presidente da bancada parlamentar que se demita, algo que já aconteceu.