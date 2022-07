IRS. 94% das declarações liquidadas

A Autoridade Tributária e Aduaneira já liquidou cerca de 94% das declarações de IRS, no âmbito da campanha de IRS de 2022, tendo sido reembolsados cerca de 2677 milhões até dia 6 de julho.

De acordo com os dados do ministério liderado por Fernando Medina, até 30 de junho, foram entregues cerca de 5,6 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes, sendo que 32% foram submetidas através do IRS Automático (preenchimento automático dos dados da declaração por parte da AT, através das informações comunicadas de forma automática às Finanças) e 68% foram submetidas de forma manual.

Das declarações entregues dentro do prazo legal foram liquidadas cerca de 5,3 milhões. Destas, cerca de 2,6 milhões correspondem a reembolsos aos contribuintes.

Foram também emitidas cerca de 1,1 milhões notas de cobrança, num total de cerca de 2,3 milhões de euros, sendo as restantes nulas (não havendo lugar a reembolso ou nota de cobrança).

O prazo médio de pagamento de todos os reembolsos efetuados por transferência bancária está nos 18,9 dias. Os contribuintes que entregaram o IRS Automático beneficiaram de um prazo médio de pagamento de reembolso de 12,5 dias. Ambos os prazos médios regressaram aos níveis pré-pandemia.