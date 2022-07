Incêndio em Oeiras destrói apartamento

Um incêndio destruíu um apartamento de um prédio de quatro andares, na Rua 1º de Maio, no Dafundo, em Oeiras, esta quarta-feira de manhã, A ocorrência provocou um ferido ligeiro.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários do Dafundo, citada pela agência Lusa, o alerta foi dado pelas 7h40, sendo que, pelas 12h00 já estava resolvido e extinto.

"O incêndio deflagrou no terceiro andar do prédio onde morava apenas uma pessoa, que não estava no apartamento na altura. O incêndio ficou confinado àquele apartamento. O prédio foi evacuado, mas já todos regressaram a casa, não havendo risco para o resto do prédio", disse.

A mesma fonte adiantou ainda que a casa ficou inabitável, pelo que o morador ficará em casa de familiares.

No local, estiveram 16 operacionais, apoiados por seis veículos.