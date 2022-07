Giuliani chamado para testemunhar sobre esquemas eleitorais de Trump

A procuradora da Geórgia que investiga a conduta do ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump e dos seus aliados após as eleições de 2020 intimou o ex-presidente da Câmara Municipal de Nova Iorque Rudy Giuliani para testemunhar em tribunal.

O senador republicano Lindsey Graham e outros membros da equipa jurídica da campanha do ex-chefe de Estado também foram intimados.

A procuradora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, apresentou na terça-feira as convocatórias ao juiz que supervisiona o grande júri especial, como parte da sua investigação sobre o que ela alega ser "um plano coordenado de vários estados pela campanha de Trump para influenciar os resultados das eleições de novembro de 2020 na Geórgia e noutros sítios".

A medida marca um grande progresso um caso que pode representar um sério desafio legal para o antigo Presidente norte-americano, enquanto este avalia uma possível recandidatura à Casa Branca.

Embora o grande júri especial já tenha ouvido as principais autoridades estaduais, os novos documentos visam diretamente vários dos aliados e conselheiros mais próximos de Trump, incluindo Giuliani, que liderou os esforços legais da campanha do candidato republicano para anular os resultados das eleições.

"Isso significa que a investigação está obviamente está a tornar-se mais intensa, porque esses conselheiros de confiança são pessoas do círculo íntimo", disse o ex-procurador distrital do condado de DeKalb, vizinho de Fulton, Robert James.

O grande júri especial está a investigar se Trump e outros tentaram intrometer-se ilegalmente nas eleições presidenciais de 2020 na Geórgia, enquanto tentava desesperadamente se agarrar ao poder após a vitória do democrata Joe Biden.

Trump continua a insistir que as eleições foram roubadas, apesar de várias autoridades federais e locais, tribunais, ex-funcionários de campanha e até o próprio procurador-geral do ex-Presidente terem dito que não há evidências de fraude.

A investigação é separada daquela que está a ser conduzida por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos que está a analisar os eventos do ataque ao Capitólio em 06 de janeiro de 2022, bem como da do Departamento de Justiça.