Centenas de presos fogem após bombardeamento a prisão na Nigéria

Vários homens armados bombardearam na terça-feira à noite uma prisão perto da capital da Nigéria, Abuja, tendo conseguido libertar centenas de prisioneiros, mas a maioria foi entretanto capturada, anunciaram hoje as autoridades nigerianas.

"Mais de 300 reclusos escaparam, mas conseguimos capturar quase 300 esta manhã", disse o porta-voz do serviço prisional da Nigéria, Abubakar Umar, em declarações à agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

De acordo com os relatos dos residentes, várias explosões foram ouvidas na terça-feira à noite perto da prisão de segurança média de Kuje, na periferia de Abuja, e um polícia prisional foi morto quando os homens armados entraram na prisão com explosivos.

Os funcionários prisionais ainda estão a tentar determinar o número exato de reclusos desaparecidos, e a identidade dos homens que fizeram explodir uma parte da prisão permanece desconhecida neste momento.

Este ataque a uma prisão é o último de uma longa série de ataques semelhantes na maior economia e no país mais populoso de África, onde as prisões estão frequentemente superlotadas e são guardadas por forças de segurança com excesso de trabalho.

No ano passado, mais de 1.800 reclusos escaparam depois de homens fortemente armados terem bombardeado uma prisão no sudeste do país.