Portal do SNS passa a "guiar" grávidas

A partir desta quarta-feira, o portal do SNS deverá passar a ter informações atualizadas diariamente sobre os serviços de urgência de obstetrícia encerrados e os serviços que estão a funcionar nos hospitais, para que as grávidas saibam onde se dirigir em caso de urgência.

A preocupação com que as grávidas saibam onde deslocar-se a cada momento tem sido várias vezes manifestada pelo novo coordenador da comissão criada para organizar os serviços de urgência em rede numa altura de escalas incompletas, que têm motivado encerrados pontuais em vários hospitais.

O Ministério da Saúde já publica diariamente e em tempo real os tempos de resposta nas urgências do país. É também publicado regularmente um ponto de situação dos prazos médios de resposta para consultas e cirurgias no SNS em cada hospital e especialidade, neste caso balanços trimestrais. Essa informação permite por exemplo escolher o hospital para o qual é pedida uma consulta de especialidade no médico de família em função do tempo de espera previsível, com os utentes a terem liberdade de escolha a nível nacional desde 2016. Neste caso, a informação está disponível em tempos.min-saude.pt.