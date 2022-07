Iniciativa Liberal: Quantos grupos de trabalho criou Costa?

A Iniciativa Liberal pediu ao primeiro-ministro um levantamento de todos os grupos de trabalho, comissões de acompanhamento e ‘task forces’ criadas pelos seus três governos.

Depois de no último debate com António Costa, a 22 de junho, o partido ter questionado sobre “o número vasto que existe de estruturas criadas desde 2015 pelos sucessivos” Executivos socialistas, os liberais avançam agora com um requerimento para saber também quais as conclusões a que todas estas estruturas chegaram e os custos associados.

A IL encontrou “cerca de 62” destas estruturas, mas ficou sem resposta do primeiro-ministro.

O líder parlamentar do partido argumenta que o desconhecimento aumenta a “descredibilização dos serviços do Estado”. Para Rodrigo Saraiva, é preciso discernir quais são as “gorduras do Estado” com estes organismos “que nascem como cogumelos”. “Infelizmente, o histórico do PS tem sido o de fugir às perguntas e aos requerimentos que são feitos, seja formalmente, sejam em plenários. O Governo foge. As perguntas que são submetidas formalmente não são respondidas”, lamentou.