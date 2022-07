Aeroportos. Presidente executivo da ANA reconhece problemas "graves"

“É verdade, durante as últimas semanas tivemos problemas, alguns deles graves, com alguns subsistemas, um deles o controlo de fronteiras, que não é diretamente controlado pela ANA, mas trabalhamos com os nossos parceiros de forma ativa para propor ideias e tentar melhorar o serviço”. Quem o assume é Thierry Ligonnière, presidente executivo da ANA – Aeroportos de Portugal, que está a ser ouvido na Assembleia da República.

E acrescentou que está a ser feito trabalho com o Ministério da Administração Interna e com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que está a produzir “resultados muito tangíveis durante as últimas semanas”, com uma “melhoria notável no tempo de espera no controlo de fronteiras desde 18 de junho”.

Lembrando que a época de verão é sempre mais complicada para os aeroportos, o gestor acrescentou ainda outro problema que se prende com o facto de se ter passado da situação em que todos os aviões estavam no chão para uma retoma mais dinâmica.

No ano passado, disse Thierry Ligonnière, “tínhamos menos 40% do tráfego e agora estamos a um nível próximo e até acima de 2019”, um valor que está acima das projeções de retoma. Mas, mesmo com essa retoma, os atores do transporte aéreo que cortaram os efetivos durante a crise, o que prejudicou.

Mas a situação ainda não está resolvida. De acordo com a informação disponibilizada no site da ANA, para esta quarta-feira estão previstos 18 voos cancelados, entre os quais 10 chegadas e oito partidas.