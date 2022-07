Pela rua do desprezo

Do largo camões à rua Nova do Almada é o único ser vivo que não se mexe. Está mesmo absolutamente quieto, nem a brisa do Verão lhe despenteia os cabelos que quase não tem. Ao contrário de todos os homens e mulheres, dos cães e das pombas, dos pardais e das andorinhas e do gato que se espreguiça no algeroz do último prédio da Rua das Salgadeiras, onde vivi por uns meses entretanto esquecidos, a sua imobilidade incomoda. É alto e sisudo, usa uma camisa de gola aberta e umas calças de fazenda impecavelmente vincadas a ferro, os sapatos têm passado ao lado da graxa mas mantêm-se dentro do aceitável. Olho-o durante muito tempo de um lado para o outro da rua. Talvez seja surdo.

Ou pelo menos ignora todos os ruídos: o tilintar dos eléctricos, mistura das conversas num zumbido de milhões de abelhas, os gritos dos condutores de tuck-tucks, as buzinadelas dos táxis, o sino das igrejas da Baixa, a voz do fulano que agarrado a uma viola e a uma coluna desafina as canções do Cat Stevens, entretanto Yossuf Islam. “It’s not time to make a change/Just relax, take it easy/You’re still young, that’s your fault/There’s so much you have to know” Não parece disposto a mudar nada, já não é tão jovem quanto isso, não tenho a certeza de que culpas carrega nem de tudo aquilo que ainda lhe falta saber. Tem o braço direito estendido ao longo do corpo, uma barriga saliente, e o braço esquerdo dobrado a 45 graus pelo cotovelo, a mão estentida e aberta. Não exibe pobreza nem súplica. Está só parado à espera que o tempo passe e que as moedas lhe caiam na palma da mão da mesma forma do que aquele personagem do Baptista Bastos quieto na paragem dos eléctricos à espera que a História se lembrasse de voltar para trás. Cá por mim, não arrisco. Seria incapaz de o ofender com a generosidade de uma esmola. Talvez não ma recusasse. Mas olhar-me-ia com o desprezível silêncio a que se submeteu a si próprio.