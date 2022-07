Roberta Metsola visita Portugal em setembro

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, irá a Portugal nos dias 1 e 2 de setembro.

A visita de Roberta Metsola "está a ser preparada com um programa ambicioso, com encontros com diversos órgãos de soberania, com ações fora da caixa".

O anúncio foi feito durante uma das sessões do seminário que o Parlamento Europeu começou hoje a promover com uma delegação de vários jornalistas portugueses, relacionado com a situação na Ucrânia, e que tem como objetivo informar os jornalistas portugueses das ações que o Parlamento Europeu e os eurodeputados têm vindo a desenvolver durante a guerra.