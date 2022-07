Pitch at the Beach. O "melhor evento de negócios" chegou o fim

Chegou ontem ao fim o Pitch at the Beach. O evento que se realizou em Oeiras e que durou três dias deu uma oportunidade única aos empreendedores para criar relações com investidores num ambiente mais descontraído e informal. Todos os dias foram selecionados três projetos entre os dez apresentados. Os grandes vencedores foram as start-ups Bandora (Portugal), Bridgerlab (Peru) e TimeView (Portugal). Foi a primeira edição do evento na Europa.

Portugal foi o local escolhido e contou com uma estreia: um investidor internacional, Luis Prieto, investiu por sua conta numa startup participante, que não foi vencedora em nenhum dia, a Your friends are boring (Espanha), uma plataforma que ajuda a encontrar amigos. Foi a primeira vez que aconteceu num Pitch at the Beach, com edições anteriores no México e na República Dominicana.