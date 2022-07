Os inquisidores do vestido de Lenka e os alunos de Famalicão

Parece que voltámos ao tempo do Pato com Laranja, um filme inofensivo que mostrava o rabo nu de uma atriz, que levou milhares de espetadores a protestar contra a RTP que exibiu o filme.

Não há outra forma de o dizer: caminhamos alegremente para uma ditadura de costumes e são cada vez mais os inquisidores que querem fazer parte desta nova forma de vida. Mais do que quererem conquistar direitos, e bem, querem acabar com formas de vida seculares e transformar a sociedade de alto a baixo. Ainda há dias li uma notícia que a vestimenta da célebre assistente de Fernando Mendes, o popular apresentador recordista de audiências, vai chegar à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) para se saber se a rapariga está apresentável para a ocasião.

Tudo porque uma espetadora, devidamente apoiada pelas novas beatas de serviço, se sentiu “agredida psicologicamente e insultada enquanto mulher” por ver em Lenka “uma mulher completamente ‘objetificada’ a vender uma imagem de nudez como produto sexual visual para o público masculino”. Parece que voltámos ao tempo do Pato com Laranja, um filme inofensivo que mostrava o rabo nu de uma atriz, que levou milhares de espetadores a protestar contra a RTP que exibiu o filme. Isto foi em 1983, não em 2022, onde a assistente de Fernando Mendes veste um micro vestido, é verdade, mas onde não se vê nudez nenhuma. Parece até que antigas vampes da nossa praça, que vestiam saias do tamanho de um cinto, se sentiram muito indignadas com Lenka! Calculo que se a/o assistente fosse uma Conchita não haveria problema.

Mas como é uma mulher que se veste de forma sensual, ai meu Deus, que vergonha...

Se esta história não passa de uma lamentável tentativa de censura, a um vestido, é certo, o que dizer do que pede o Ministério Público em relação aos dois alunos que os pais não deixam frequentar a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento? O MP defende que sejam colocados à guarda da escola “durante o período escolar”, pois os pais põem em perigo a formação dos filhos, apesar de o MP os definir como “alunos de excelência, com um percurso académico irrepreensível”. Não estamos mesmo a viver uma nova inquisição?