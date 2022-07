TC confirma multa de 84 milhões à Meo

O Tribunal da Concorrência confirmou esta segunda-feira a coima de 84 milhões de euros aplicada pela Autoridade da Concorrência (AdC) à Meo em dezembro de 2020 por cartel com a Nowo, considerando “totalmente improcedente” o pedido de impugnação.

A Altice Portugal já confirmou que vai recorrer da decisão “com vista a demonstrar a sua inocência e obter a anulação da sanção aplicada”, disse fonte da operadora.

Recorde-se que, as duas empresas iniciaram a sua atividade de forma independente em abril de 2016.

No acordo anticoncorrencial, a Nowo comprometeu-se a não lançar serviços móveis fora das áreas geográficas onde disponibilizava serviços fixos, não concorrendo assim, com a Meo, nomeadamente nas zonas de Lisboa e do Porto, nem a avançar com os pacotes que tinha preparado e que visavam conseguir novos subscritores, como, por exemplo, ofertas móveis a cinco euros ou menos.

Além da coima, o TCRS confirmou também a sanção acessória de publicação da decisão após transito em julgado no Diário da República e num jornal de circulação nacional, dada a gravidade e a culpa da empresa. A decisão do TCRS é passível de recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa.