Nigéria. Dois sacerdotes católicos sequestrados

Foram sequestrados, no estado de Edur, no sul da Nigéria, dois sacerdotes católicos, durante o fim de semana. As vítimas já foram identificadas, sendo Udo Peter e Philemon Oboh, de acordo com o jornal The Premium Times, citado pela agência espanhola, EFE.

O rapto que, segundo Chidi Nwabuzor, porta-voz da polícia de Edu, ocorreu no sábado, ainda não foi reinvidicado por nenhum grupo, e as autoridades ordenaram o destacamento de agentes para começar "uma caça ao homem bem coordenada".

Udo Peter pertence à paróquia São Patrício de Uromi, ao passo que Philemon Oboh trabalha no centro de retiro de São José, em Ugboha.

O ataque a membros da igreja católica naquele país não começaram agora. Na semana passada foi descoberto o corpo de Christopher Odia, sacerdote de 41 anos, raptado quando ia celebrar missa. E, semanas antes, cerca de 40 pessoas foram mortas por pessoas armadas durante uma missa na igreja São Francisco Xavier, no estado de Ondo.