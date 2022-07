Rede 5G chega a 28% das freguesias do país

Portugal tinha 2918 estações de 5G espalhadas pelo país no final de junho, abrangendo 28% das freguesias e 64% dos concelhos. Os dados foram avançados pela Anacom e revelam que a Nos foi a que mais se destacou na cobertura atingida (1.937), representando dois terços do total. Segue-se a Vodafone com 534 estações (18%) e a Meo com 447 estações (15%). Considerando o número total de estações (2G, 3G, 4G e 5G), a Vodafone lidera com 14.684 estações (38%), seguida pela Meo com 13.779 estações (36%) e em terceiro a NOS, com 10.267 estações (27% do total).

O regulador diz que 79% das estações 5G localizam-se em Áreas Predominantemente Urbanas. Apenas 11% (325 estações) estão instaladas em Áreas Mediamente Urbanas e 10% (277 estações) em Áreas Predominantemente Rurais.

Mas tendo em conta a densidade populacional, a Anacom observa que apenas 13% das estações estão em freguesias de baixa densidade, o que significa que 86% não estão cobertas pela nova geração de telecomunicações móveis. Só 12% das freguesias das regiões autónomas dos Açores e da Madeira têm 5G.