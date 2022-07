Jovem afro-americano foi baleado 60 vezes por fugir à polícia

Um jovem afro-americano de 25 anos foi baleado 60 vezes por agentes da polícia de Akron, no Ohio, no dia 27 de junho. Centenas de pessoas manifestaram-se este domingo, depois de a polícia ter divulgado vídeos onde se confirma esta situação.

Jayland Walker foi morto no dia 27 de junho enquanto fugia da polícia a pé, após agentes terem tentado parar o veículo que o jovem de 25 anos conduzia, a que se seguiu uma perseguição de carro. Foram divulgadas nas redes sociais imagens pelas forças de segurança em que se vê os agentes a disparem contra Walker, imagens que o chefe de polícia de Akron, Stephen Mylett, admitiu serem "chocantes" e "difíceis de assistir".

Here is body cam footage of the race soldiers from Akron PD, committing a vile, racial execution of #JaylandWalker



There is ZERO ZERO ZERO justification for this type of excessive, and unconstitutional execution.



Black people are going to have to produce justice against this pic.twitter.com/2YkL9nKwbN