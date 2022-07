Acidente com autocarro na Índia provoca pelo menos 16 mortos

Pelo menos 16 pessoas morreram esta segunda-feira, entre elas crianças em idade escolar, na sequência da queda de um autocarro de um desfiladeiro, na Índia. No autocarro seguiam cerca de 20 pessoas.

De acordo com Ashutosh Garg, comissário adjunto de Kulu, no estado de Himachal Pradesh, citado pela Associated Press, os sobreviventes foram retirados do autocarro e levados para o hospital.

Por outro lado, o oficial Prashant Srikek Singh confirmou que viajavam no autocarro cerca de 20 pessoas e que as causas do aciente ainda não eram conhecidas.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, já veio lamentar o sucedido, que aconteceu dias depois de um deslizamento de terra provocar pelo menos 37 mortos e 25 desaparecidos.