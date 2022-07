Pitch at the Beach. Dois dias cheios de encontros e negócios

O “melhor evento de negócios” acaba hoje. Durante os três de evento do Pitch at the Beach, que se realiza em Oeiras, os empreendedores têm uma oportunidade única de criar relações com investidores num ambiente mais descontraído e informal em várias atividades e experiências.

TimeView (Portugal), Go4us (Venezuela) e Tripr (Portugal) foram as três startups vencedoras do primeiro dia. Já no domingo, as equipas vencedoras foram Bridgerlab (Peru), Wingdriver (Portugal) e You forget me (Espanha).