Portugal cai na final do Europeu de futsal feminino

A final do Campeonato da Europa feminino de futsal foi até às grandes penalidades para decidir quem seria a próxima campeã da europa da modalidade: se as portuguesas, que chegaram a estar a vencer por 2-0, se as espanholas, que deram o litro e conquistaram uma épica reviravolta no marcador.

O jogo até acabou empatado a três bolas, mas nas grandes penalidades as espanholas foram mais certeiras que as protuguesas, vencendo 3-1 e, consequentemente, sagrando-se campeãs.

Aos 19 minutos de jogo, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, a seleção nacional vencia por 2-0, com golos de Pisko e Fifó. O caminho parecia aberto para Portugal se sagrar campeã europeia, mas ainda faltava bastante jogo nesta final.

E efetivamente as espanholas aproveitaram bem o tempo, acabando por atingir o empate aos 35 minutos. Primeiro, ainda antes do fim da primeira parte, Ale de Paz reduziu a distância e, depois, a poucos minutos do fim do tempo regulamentar, novamente a espanhola a bater a guarda-redes portuguesa, enviando o jogo para prolongamento. Quando a primeira metade desse tempo extra estava prestes a acabar, María Sanz fez um remate frontal que acabou por colocar Espanha na liderança do jogo, pela primeira vez. Mas o jogo só acaba quando o jogo acaba. A um minuto do fim do prolongamento, Pisko bisou e lançou o jogo às grandes penalidades