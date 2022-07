Tiroteio provoca vários mortos em centro comercial

Várias pessoas foram mortas e outras ficaram feridas, este domingo à tarde, na sequência de um tiroteio num centro comercial em Copenhaga. Em conferência de imprensa, o inspetor da polícia Søren Thomassen confirmou que o principal suspeito é um dinamarquês de 22 anos, que foi entretanto detido.

Para já, ainda não foi avançado o motivo do ataque, mas as autoridades policiais admitem que não é possível excluir um atentado de terrorismo.

A presidente da Câmara de Copenhaga, Sophie H. Andersen, já classificou o ato como “terrível”. E acrescentou: “Ainda não sabemos ao certo quantos estão feridos ou mortos, mas é muito grave”, disse no Twitter.

O primeiro alerta foi dado às 17h36 locais (16h36 horas em Portugal continental). E, segundo testemunhas, as pessoas que se encontravam dentro do centro comercial entraram em pânico quando começaram a soar tiros. Clientes do centro comercial revelaram ter ouvido entre três a quatro disparos. Já o assessor de imprensa do centro comercial revelou ter ouvido “barulho que parecia de tiros”, perto da zona de restauração.

A área do centro comercial está isolada e vigiada por um helicóptero. As autoridades políticas pediram para quem “viu, ouviu ou filmou algo” que entre em contacto com a polícia.