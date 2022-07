Pijamas portugueses vestem monarquia norueguesa

Alguma vez teve, de manhã, preguiça de tirar o pijama e vestir a roupa para sair de casa? Os portugueses Luís Gomes e Ricardo Vilhena (de 41 e 37 anos, respetivamente) podem ter a resposta para este dilema: a Shrooms Malibu, marca que lançaram no início deste ano, faz pijamas modernos e apelativos, com padrões a fazer lembrar os anos 70, que podem (e devem) ser usados na rua. A marca está ainda a dar os seus primeiros passos, mas já se segura num estável apoio: o da princesa Marta Luísa, da Noruega, e do seu noivo, o xamã Durek Verrett.

O casal tem publicado várias fotografias no Instagram vestindo os pijamas da marca portuguesa, e até no vídeo em que anunciam ao mundo o seu noivado, publicado no TikTok, a princesa está a usar uma camisa da Shrooms Malibu. Uma parceria que surge da amizade que Ricardo Vilhena e Luís Gomes travaram com Marta Luísa ao longo dos anos.

A dupla é formada em arquitetura e trabalhou durante alguns anos em design de interiores, em Londres, onde entraram também em contacto com outro mundo: o da organização e realização de eventos exclusivos e para pessoas VIP, como, por exemplo, o aniversário de Kate Moss. Festas que requeriam que a dupla de portugueses assinasse documentos em que garantiam discrição sobre o que lá acontecia. Um mundo de celebridades, contactos e muita festa, que serviu para criar redes de networking fulcrais na criação da Shrooms Malibu, cuja inspiração – apesar de ter sido criada a partir de Portugal – nasce das vivências da dupla portuguesa na praia de Malibu, na Califórnia.

«Para mulheres, existem várias possibilidades de comprar um pijama ou uma toilette em que tens calças e camisa em conjunto. Para homens não há, ou havia menos... e então foi um pouco o mote disso», explicam em entrevista à Luz, revelando que os primeiros contactos com amigos e conhecidos dentro do mundo da moda para arrancar com o projeto foram à “força”. «O pessoal quando está de férias, por exemplo, num barco, vai usar um pijama dos nossos ou similar, e depois vão, por exemplo, para o restaurante, e estão lá com aquele look. Não vai estar de fato e gravata, são uns pijamas assim mais trendy», dizem, contando que, inicialmente, o trabalho passou por fazer contactos com figuras do setor. «Falámos com amigos nossos que tinham contactos. Uma amiga nossa espanhola, que vive cá, indicou-nos a fábrica onde hoje em dia fabricamos. Outro amigo indicou-nos uma designer de padrões. Outra coisa da nossa marca é que quisemos ter também padrões exclusivos. Hoje em dia, vês a Índia, a China, esses mercados enormes, acabam por ter padrões que vês no mundo inteiro, e uma das coisas que queríamos era ter padrões que fossem exclusivos e que nos identificassem», revelam.

A Shrooms Malibu, que vende (na sua loja online) principalmente para o mercado norte-americano, tendo também feito vendas para França, Suíça e Itália, pretende agora crescer ainda mais e levar os seus pijamas ao resto do mundo.