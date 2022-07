Congresso do PSD. Lista de Luís Montenegro vence com maioria absoluta

Já há informações sobre as eleições ao Conselho Nacional do PSD, que decorreram hoje de manhã, no terceiro e último dia do 40.º Congresso do PSD. Segundo informações avançadas pela agência Lusa, a lista da direção terá obtido maioria absoluta, elegendo 42 dos 70 lugares do Conselho Nacional, o que equivale a 60% dos votos.

A lista é encabeçada por Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e deixou em segundo lugar a lista liderada por Matos Rosa, antigo secretário-geral do PSD, com 10 conselheiros (14% dos eleitos).

De seguida, a lista C, do antigo deputado André Pardal, conquistou seis lugares, os mesmos que elegeu a lista J, encabeçada por Pedro Veiga, líder da JSD/Aveiro.

A lista D, de Luís Rodrigues, antigo líder distrital de Lisboa, elegeu três conselheiros, a lista V de Luís Miguel Soares dois, e a lista I, liderada por Nuno Ezequiel Pais, um conselheiro.