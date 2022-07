Aeroporto de Lisboa. Mais de 40 voos cancelados para domingo

Pelo menos 41 voos foram cancelados este domingo no aeroporto de Lisboa, segundo uma nota publicada no site ANA- Aeroportos de Portugal.

Até ao momento, prevê-se o cancelamento de 41 voos, 23 chegadas e 18 partidas, a maior parte do quais da TAP.

Recorde-se que no sábado foram também cancelados 65 voos, 40 chegadas e 25 partidas, “devido a um conjunto de constrangimentos em vários aeroportos europeus”, segundo a informação que conta no site.

Os cancelamentos de voos, em especial numa altura do ano em que habitualmente há maior procura, têm provocado o caos no aeroporto, com longas filas de espera e com vários passageiros a queixara-se de não receberem a bagagem.

Este é já o terceiro dia em que o aeroporto de Lisboa está com problemas, depois de, na sexta-feira, um incidente com um jato privado do Presidente da Guiné –Bissau ter desviado vários voos para o Porto e Faro.