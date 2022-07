Detidas esta sexta-feira em Lisboa 30 pessoas

Foram detidas durante esta sexta-feira em Lisboa 30 pessoas.

De acordo com um comunicado enviado pelo Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, as detenções ocorreram no âmbito da atividade operacional da autoridade nas últimas 24 horas, entre as 00H00 e as 23:59 de sexta-feira, dia 01 de julho de 2022.

Dos 30 detidos, 12 foram-no por cumprimentos de mandados de detenção, sete por condução sem habilitação legal, quatro por tráfico de estupefacientes, três por detenção ou tráfico de armas proibidas, dois por resistência e coação, um por condução de veículo sob o efeito do álcool e ainda um por crimes contra propriedade.

Além disso, foi apreendida uma arma de fogo, três armas brancas e o seguinte produto estupefaciente: 259,03 doses de cannabis, 4,95 doses de cocaína e 3,80 doses de heroína.

No mesmo período ocorreram 54 acidentes de trânsito dos quais resultaram 23 feridos ligeiros.