Jair Bolsonaro cancela encontro com Marcelo Rebelo de Sousa

Jair Bolsonaro, presidente brasileiro, cancelou esta sexta-feira o encontro que tinha agendado com Marcelo Rebelo de Sousa em Brasília na próxima seguna-feira. À CNN Brasil, o brasileiro disse que resolveu "cancelar o almoço", assim como "toda a programação".

Bolsonaro afirmou ainda que o cancelamento surge porque o presidente português tinha "uma reunião com o Lula [da Silva]", na residência oficial do Cônsul-Geral de São Paulo, no domingo de manhã, segundo a imprensa brasileira, o governante daquele país terá ficado irritado ao saber do encontro entre os dois.

Este alegado mau estar de Jair Bolsonaro surge a pouco menos de 100 dias de se realizarem as eleições presidenciais no Brasil e que, de acordo com sondagens de intenção de voto, Lula mantém uma ampla vantagem, havendo a possibilidade de vencer as eleições na primeira volta.

Sabe-se, segundo a agenda oficial da Presidência, que Marcelo vai encontrar-se no domingo com antigo presidente do Brasil e candidato às presidenciais brasileiras Lula da Silva e com o anterior Presidente do Brasil, Michel Temer. O presidente seguia depois para Brasília para se encontrar com Bolsonaro mas tal já não acontecerá.