Três feridos na sequência de colisão em Gondomar

Três pessoas ficaram feridas esta sexta-feira na sequência de um despiste seguido de uma colisão contra um poste, em Gondomar.

De acordo com o Correio da Manhã, o alerta foi dado pelas 18h00 para os Bombeiros de Melres, tendo o acidente ocorrido na Avenida José Joaquim Ferreira, na EN101. As causas do acidente ainda são, contudo, desconhecidas.

As vítimas, apenas com ferimentos ligeiros, foram transportadas para o hospital.