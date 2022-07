Jato que avariou no aeroporto de Lisboa ia transportar presidente da Guiné-Bissau

O jato privado que, na tarde desta sexta-feira, sofreu um rebentamento nos pneus no aeroporto Humberto Delgado, levando ao encerramento da pista durante quase duas horas, aterrou em Lisboa para transportar o Presidente da Guiné-Bissau.

De acordo como uma fonte da presidência daquele país à agência Lusa, o jato aterrou em Lisboa para amanhã, sábado, transportar para o Gana Umaro Sissoco Embaló, chefe de Estado guineense, onde este irá participar na cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

As aterragens e descolagens estiveram interrompidas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa desde as 17h14 e até às 18h53, depois de 23 voos terem sido divergidos - ao que se sabe, para os aeroportos de Faro e do Porto.

O reencaminhamento dos passageiros afetados cabe agora às companhias aéreas.