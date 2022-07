Homem morre depois de ser colhido por ambulância em serviço de emergência

Um homem morreu esta sexta-feira na Figueira da Foz depois de, por volta das 3h30, ter sido atropelado por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho que se encontrava a fazer um serviço de emergência.

A notícia foi confirmada por fontes policiais e da Proteção Civil à agência Lusa, sendo que a vítima estaria numa zona de "difícil visibilidade", perto da entrada das urgências do Hospital Distrital da Figueira da Foz, na margem sul do estuário do rio Mondego.

Em circunstâncias ainda por esclarecer, o homem foi colhido pela viatura, tendo ficado gravemente ferido e sido assistido naquela mesma unidade hospitalar, onde veio a morrer.

Emílio Torrão, presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, revelou que teve conhecimento do atropelamento através dos bombeiros, afirmando que "a bombeira que ia a conduzir a ambulância está mal" e lamentando o acidente.

A ocorrência foi registada pela PSP da Figueira da Foz.