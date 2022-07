Hospital de Aveiro encerra serviço de urgências de Ginecologia e Obstetrícia esta noite

As urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Aveiro vão encerrar entre as 20h30 desta sexta-feira e as 08h30 de sábado, confirmou a administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), ao notar que o mesmo deverá acontecer em futuras noites.

"Apesar de todos os esforços desenvolvidos, não foi possível encontrar uma solução para garantir o funcionamento da urgência de Ginecologia/Obstetrícia" naqueles períodos, indicou o CHBV, que tutela aquele hospital, numa nota citada pela agência Lusa.

Este serviço do Hospital de Aveiro vai encerrar também nas noites de domingo para segunda-feira e de segunda para terça-feira, no mesmo horário, adiantou a administração.

Segundo o CHBV, as grávidas "devem dirigir-se para outras unidades da região, as quais assegurarão a resposta e o funcionamento em rede".

"O CHBV e o CODU/INEM mantêm estreita articulação para garantir o encaminhamento das urgências para os serviços de urgência da região", assegurou, agradecendo ainda “aos profissionais de saúde que têm assegurado a prestação de cuidados, pelo esforço adicional".

O CHBV também "apela à compreensão das utentes, lamentando os eventuais constrangimentos que a situação possa causar e que, apesar de todos os esforços, não foi possível ultrapassar".