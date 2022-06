Ponte Vasco da Gama encerrada ao trânsito na noite de segunda para terça-feira

A ponte Vasco da Gama vai estar encerrada ao trânsito na noite de 4 para 5 de julho (de segunda-feira para terça-feira) entre as 00h00 e as 06h00.

A informação foi avançada pela Lusoponte, que informa que o "procedimento destina-se a verificações topográficas no âmbito dos trabalhos de substituição de quatro tirantes, a decorrer na ponte".

A empresa sugere a utilização da Ponte 25 de Abril, "cumprindo as restrições impostas nesta Travessia, nomeadamente para os transportes de matérias perigosas (permitidos unicamente entre as 02h00 e as 05h00)".