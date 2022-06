Monkeypox. Casos em Portugal ultrapassam os 400

Já foram confirmados em Portugal 402 casos de infeções por Monkeypox, mais 11 do que o divulgado no último relatório.

De acordo com a nota publicada no site da DGS, a maioria das infeções notificadas até à data foram em Lisboa e Vale do Tejo, mas "já existem casos nas restantes regiões do continente (Norte, Centro, Alentejo e Algarve) e na Região Autónoma da Madeira".

As infeções foram registadas em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40, explica a autoridade de saúde, apontando que os casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Os casos identificados estão estáveis mas mantêm-se em acompanhamento clínico.

Um pessoa que esteja doente deixa de ser contagiosa apenas após a cura completa e a queda das crostas das lesões dermatológicas, podendo este período ultrapassar as quatro semanas. O vírus Monkeypox, da família do vírus que causa a varíola, é transmitido através de lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, sendo o tempo de incubação, geralmente, de sete a 14 dias, durando a doença de duas a quatro semanas.

A DGS recomenda que quem apresente lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço, procure aconselhamento médico.