Viseu. Detido homem que violou e sequestrou mulher durante 36 horas

A Polícia Judiciária identificou e deteve um homem, de 42 anos, suspeito de crimes de sequestro, violação, ofensas à integridade física e tráfico de estupefacientes, em Viseu.

“A investigação, iniciada em março do corrente ano, permitiu a recolha de fortes indícios que o agora arguido, num contexto de tráfico e consumo de estupefacientes, sequestrou a vítima, mulher de 46 anos de idade, trancando-a numa habitação, onde, sob ameaça com arma branca e coação, a agrediu e violou de forma repetida, mantendo-a em cativeiro durante cerca de 36 horas”, informa a PJ, através de comunicado.



O detido, com 42 anos de idade, já referenciado pelas autoridades como tendo ligações à prática de crimes de furto, tráfico de estupefacientes e violência doméstica, foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva.