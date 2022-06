Veja aqui os critérios de avaliação dos exames de Matemática A, Matemática B e MACS

Já foram divulgados pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) os critérios de avaliação dos exames Matemática A do 12º. ano, Matemática B do 11.º ano e Matemática Aplicada às Ciências Sociais do 11.º ano, realizados esta quinta-feira.

Pelo terceiro ano consecutivo, os alunos do ensino secundário só se candidatam a exame se precisarem das provas para aceder ao ensino superior. Esta regra foi imposta com o aparecimento da pandemia de covid-19, que suspendeu a medida que exigia a realização das provas para concluir o ensino obrigatório.

Além disso, os estudantes que pretendem fazer melhoria de nota final também tem a possibilidade de se inscrever. Já todos os alunos que tiveram um nota interna negativa – inferior a 10 – devem realizar o exame, como alunos autopropostos, para alcançar a aprovação.

Neste caso, a nota do exame corresponde à nota total do exame. Para os restantes, a nota do exame já não vale 30% da classificação final. Desde 2020, quem tiver uma classificação final igual ou superior a 10 valores passa à disciplina com a nota interna.

Consulte aqui os critérios de avaliação de Matemática A, Matemática B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais.