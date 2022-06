Pedro Nuno Santos cancela participação em conferência

O ministro da Habitação e Infraestruturas não marcou presença, como estava previsto, na III conferência da Promoção Imobiliária, que está a decorrer, esta quinta-feira, em Monsanto, Lisboa.

Pedro Nuno Santos cancelou a participação, na sequência da polémica sobre o primeiro-ministro ter revogado o despacho do ministério das Infraestruturas, publicado ontem em Diário da República, sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa.

Recorde-se que, no despacho, estava determinado que a nova solução aeroportuária para Lisboa passava por avançar já com a opção do Montijo e Alcochete, de modo a longo prazo encerrar mesmo o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A decisão do primeiro-ministro, que quer ouvir a oposição sobre o novo aeroporto, já levou a vários pedidos de demissão de Pedro Nuno Santos, no essencial, a direita quer o afastamento imediato do ministro, enquanto a esquerda e o PAN pedem mais esclarecimentos.