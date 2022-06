PCP: "Mais importante do que as caras do Governo são as decisões"

O PCP, favorável à aposta na construção do novo aeroporto em Alcochete, já reagiu à polémica entre António Costa e Pedro Nuno Santos, defendendo que as decisões que o Executivo toma são mais importantes que as pessoas que dele fazem parte.

"Mais importante do que as caras do Governo são as decisões do Governo", defende a líder parlamentar comunista, Paula Santos.

"O aeroporto de Lisboa não tem capacidade de crescimento, está comprovado que o Montijo não é solução e o interesse nacional é construir novo aeroporto em Alcochete", afirmou, em declarações à TSF.

Para a deputada do PCP, "não faz sentido investir no Montijo e não avançar já em Alcochete".

"Entre os interesses da ANA/Vinvi e os interesses do país, o Governo sobrepõe os interesses da ANA/Vinci", critica. "O Governo tem de assegurar o interesse nacional e o que nos dá uma perspetiva de futuro que é construir o novo aeroporto em Alcochete", acrescenta.