Presidente do CDS diz que Pedro Nuno Santos é um "ministro que deixou de o ser"

O presidente do CDS, Nuno Melo, defende que o Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, se deve demitir “mesmo que decida ficar”, na sequência da publicação do despacho que anunciava o avanço da construção do aeroporto do Montijo e de Alcochete, de modo a longo prazo encerrar o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O despacho assinado por Pedro Nuno Santos foi revogado pelo primeiro-ministro, António Costa, esta quinta-feira, o que contribuiu para uma chuva de críticas e consequente perturbação no Executivo socialista de maioria absoluta.

Num comunicado enviado ao Nascer do Sol, Nuno Melo considerou esta situação um “exemplo da forma ligeira e incompetente com que o PS no governo decide politicamente em Portugal”.

Para o líder dos democratas-cristãos, Pedro Nuno Santos é um “ministro que deixou de o ser” e que “tem de se demitir, mesmo que decida ficar”.

Por último na sua declaração, Nuno Melo acusou este Executivo de ser “um governo em roda livre”.