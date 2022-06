Santa Maria encerra UCI para doentes respiratórios por falta de médicos

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) revelou, esta quinta-feira, que a UCI para doentes respiratórios do Hospital de Santa Maria foi encerrada por falta de médicos.

"É com grande preocupação que o Sindicato dos Médicos da Zona Sul teve conhecimento do encerramento da Unidade de Cuidados Intensivos Respiratórios do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, uma das maiores e mais importantes do país, durante o dia de hoje, 30 de junho", informa o sindicato num comunicado enviado às redações.

Segundo aquela estrutura sindical, não foi “possível garantir o número mínimo de médicos de forma a manter o serviço em funcionamento".

No comunicado é ainda referido que, apesar de se terem formado na universidade daquele hospital, três médicos especialistas em pneumologia, apenas foi aberta uma vaga. Facto que o sindicato lamenta.