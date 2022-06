Despacho de Pedro Nuno Santos sobre novo aeroporto revogado pelo primeiro-ministro

O primeiro-ministro anunciou, esta quinta-feira, a revogação do despacho de Pedro Nuno Santos sobre o aeroporto de Lisboa.

O chefe do Executivo "determinou ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação a revogação do Despacho ontem publicado sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa".

António Costa justifica a decisão com o facto de defender que "a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o principal partido da oposição e, em circunstância alguma, sem a devida informação prévia ao senhor Presidente da República".

"Compete ao primeiro-ministro garantir a unidade, credibilidade e colegialidade da ação governativa", acrescenta.

Assim, Costa quer ouvir “assim que possível” o líder do PSD, "para definir o procedimento adequado a uma decisão nacional, política, técnica, ambiental e economicamente sustentada".

Recorde-se que foi publicado, esta quarta-feira, em Diário da República um despacho assinado pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, o avanço de uma nova solução aeroportuária para Lisboa, que passa por avançar com o Montijo e Alcochete, e quando tudo este estiver operacional, acabar com o aeroporto Humberto Delgado.