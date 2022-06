FC Porto é campeão nacional de hóquei em patins

O FC Porto venceu o Benfica por 3-2 no hóquei em patins, esta quarta-feira, sagrando-se assim campeão nacional da modalidade.

Logo no segundo minuto de jogo, Gonçalo Alves marcou o primeiro golo pelos Dragões, mas Águias não ficaram para trás, com Pol Manrubia a estabelecer a igualdade no marcador.

Os encarnados acabaram por ficar em desvantagem ainda na primeira parte, quando Carlo Di Benedetto aproveitou a assistência de Telmo Pinto para fazer o 2-1.

Porém, a sete minutos do fim voltaram a igualar o marcador com um golo de Pablo Àlvarez. Mas bastou um minuto para os portistas ficarem novamente em vantagem, dada por Gonçalo Alvez.

Assim, os dragões tornam-se pela 24ª vez campeões de hóquei em patins.