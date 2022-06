Caso Cabrita. Juíza rejeita reavaliar responsabilidade do ex-ministro

Eduardo Cabrita, antigo ministro da Administração Interna, não vai mesmo a julgamento no caso do atropelamento de um trabalhador na autoestrada A6 pela viatura em que seguia e que era conduzida pelo seu motorista, em junho de 2021.

Após a acusação do Ministério Público – apenas contra o motorista que conduzia o automóvel –, o advogado da mulher e filhas da vítima e a Associação dos Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M), que são assistentes (ofendidos) no caso, apresentaram pedidos de abertura de instrução, pretendendo responsabilizar também o ex-ministro da Administração Interna e Nuno Dias, elemento do Corpo de Segurança Pessoal da PSP.

A juíza Sílvia Petronilho, do Juízo de Instrução de Évora, a quem foi sorteado o processo, decidiu, porém, que nenhum dos assistentes imputa factos em concreto para que isso se possa fazer, não tendo por isso admitido esses pedidos.

