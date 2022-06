Arrendar casa com opção de compra

Já pensou em comprar a casa depois de ter estado com o imóvel arrendado? É possível e com esta solução pode poupar algum dinheiro, pois as rendas que pagou poderão ser “abatidas” no preço final. A fórmula é simples: se a compra se concretizar, o esforço financeiro não é tão elevado.

Além disso, quanto maior a percentagem que o vendedor aceitar subtrair, maior será a vantagem para o comprador. No fundo, o arrendamento por alguns anos dá a oportunidade de ponderar melhor a compra. E se chegar à conclusão que é um bom negócio pode sempre antecipar o momento da aquisição. Caso contrário, o arrendamento assume as características de um arrendamento normal com o negócio de compra a não avançar.

Mas nem tudo são vantagens. Este modelo nem sempre capta a atenção dos proprietários portugueses. Geralmente, estas situações têm surgido em casos em que os proprietários, embora pretendam vender, não têm urgência na venda e, como tal, aceitam arrendar por um período determinado, dando ao inquilino a possibilidade de preferência na venda. Mas podem mudar de ideias.